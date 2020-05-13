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Рада одобрила отмену платы за регистрацию ФЛП для инвалидов и чернобыльцев

Рада одобрила отмену платы за регистрацию ФЛП для инвалидов и чернобыльцев

Верховная Рада намерена освободить лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, от уплаты административного сбора за государственную регистрацию символики общественного объединения, изменений в сведениях об общественных объединениях, а также в сведениях о фамилии, имени, отчестве или местонахождении физического лица-предпринимателя.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

За соответствующий законопроект № 2030 О внесении изменений в закон "О юридических лицах, физических лицах-предпринимателях и общественных формированиях" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС) в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов.

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реєстрація (282) збір (92) ЧАЕС (176)


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13.05.2020 20:39 Відповісти

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