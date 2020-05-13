Минэкономики предложило трудоустроить 15 тысяч безработных на оцифровке архивов

В рамках программы создания 500 тысяч новых рабочих мест планируется занять 15 тысяч безработных в сфере оцифрования документов и архивов.

Об этом говорится в презентации министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.

Кроме того, ожидается, что 50,1 тыс. рабочих мест создаст малый бизнес, 10 тыс. мест позволит создать стимулирование предпринимательской деятельности.

Также 12,8 тыс. человек планируется трудоустроить в ГСЧС, 3 тыс. – в "Укрпоште", 2,5 тыс. – в лесном хозяйстве.

В то же время в Минэкономики констатируют, что для создания 283 тыс. из 500 тыс. рабочих мест еще нужно найти финансирование. В частности, дорожные компании могут трудоустроить только 56,7 тыс. человек, для создания еще 100 тыс. рабочих мест в этой сфере нужны дополнительные средства.