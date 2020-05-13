Twitter разрешил сотрудникам не возвращаться в офис после окончания пандемии

Социальная сеть Twitter разрешила своим сотрудникам работать из дома постоянно, даже после окончания пандемии.

Сотрудники получили соответствующие письма от генерального директора компании Джека Дорси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Впрочем, останутся и категории сотрудников, которым все же придется выходить на работу, например, персонал, обслуживающий серверы.

Как рассказал сам Дорси, Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на эту модель работы.

"Мы продолжим ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", – подчеркнул Дорси.

Также компания не планирует возобновлять рабочие поездки в сентябре, за немногими исключениями, и не будет проводить никаких мероприятий до конца текущего года.

Из-за пандемии коронавируса компании во многих странах перешли на работу из дома в случаях, когда имели такую возможность.