"Газпром" впервые в истории показал убыток за квартал

Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей (около $4,14 млрд) убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных "Газпрома", сообщает БизнесЦензор.

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей ($2,69 млрд) чистой прибыли. Для "Газпрома" как для поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми.

Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Официальная публикация квартальной и бухгалтерской отчетности ПАО ожидается на следующей неделе, задерживаясь в условиях принятых карантинных мер.

Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 31 марта 2020 года - 11,28 трлн рублей ($15 млрд) после 11,334 трлн рублей на 31 декабря 2019 года, т.е. за последний квартал она снизилась на 306 млрд рублей ($4,14 млрд).

Величина изменения стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (убытка) за квартал.