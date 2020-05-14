Прокуратура завершила расследование против экс-главы завода "Маяк"

Прокуратура Киева завершила следствие в отношении экс-руководителя завода "Маяк", которого подозревают в мошенническом завладении средств при продаже имущества ГК "Укроборонпром",

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене.

Общая сумма сделки должна была составить $4,5 млн, из которых $2 млн покупатель должен был официально заплатить за имущественный комплекс, а еще $2, 5 млн передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги".

Правоохранители задержали экс-чиновника в отделении банка при получении $200 тысяч "аванса".

Подозреваемому и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал БизнесЦензор, Голосеевский райсуд Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" государственного концерна "Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи/