Потребление газа в Ривненской области упало на 10%

Общий объем потребления газа в Ривненской области за четыре месяца 2020 года составил 185,2 млн кубометров, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа - на 9,933 млн. куб. м (18,7%), промышленность - на 2,8 млн. куб. м (9,1%), а населения - на 14,4 млн. куб. м (11,7%).

Такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Ривнегаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"Объем потребления природного газа в Ривненской области за последние шесть лет сократился на 30%. Однако, независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

В то же время усложняют ситуацию еще и долги за распределен природный газ, поскольку единственным источником финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы являются средства, поступающие от клиентов за распределение газа.

По состоянию на 1 мая, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Ривнегаз" в размере почти 34,7 млн. грн.

Компания напоминает, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Ривнегаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа снизилось на 35,8%, в 2016 - на 27,3%. В целом объем потребления газа в течение последних 6 лет сократился на 38,4%.