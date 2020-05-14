Количество выздоровевших впервые превысило число новых случаев коронавируса, – Минздрав
Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом Степанов заявил во врем брифинга, сообщает БизнесЦензор.
"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 654 случая;
- Волынская область - 535 случаев;
- Днепропетровская область - 781 случай;
- Донецкая область - 117 случаев;
- Житомирская область - 533 случая;
- Закарпатская область - 791 случай;
- Запорожская область - 347 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
- Кировоградская область - 432 случая;
- Киев - 2012 случаев;
- Киевская область - 1067 случаев;
- Львовская область - 904 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 228 случаев;
- Одесская область - 693 случая;
- Полтавская область - 257 случаев;
- Ровенская область - 1062 случая;
- Сумская область - 158 случаев;
- Тернопольская область - 1033 случая;
- Харьковская область - 713 случаев;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 209 случаев;
- Черновицкая область - 2516 случаев;
- Черкасская область - 348 случаев;
- Черниговская область - 84 случая.
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