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Новини Коронавірус і карантин
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Количество выздоровевших впервые превысило число новых случаев коронавируса, – Минздрав

Количество выздоровевших впервые превысило число новых случаев коронавируса, – Минздрав

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом Степанов заявил во врем брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 654 случая;
  • Волынская область - 535 случаев;
  • Днепропетровская область - 781 случай;
  • Донецкая область - 117 случаев;
  • Житомирская область - 533 случая;
  • Закарпатская область - 791 случай;
  • Запорожская область - 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
  • Кировоградская область - 432 случая;
  • Киев - 2012 случаев;
  • Киевская область - 1067 случаев;
  • Львовская область - 904 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 228 случаев;
  • Одесская область - 693 случая;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1062 случая;
  • Сумская область - 158 случаев;
  • Тернопольская область - 1033 случая;
  • Харьковская область - 713 случаев;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 209 случаев;
  • Черновицкая область - 2516 случаев;
  • Черкасская область - 348 случаев;
  • Черниговская область - 84 случая.
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