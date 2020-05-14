Количество выздоровевших впервые превысило число новых случаев коронавируса, – Минздрав

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом Степанов заявил во врем брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая.

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