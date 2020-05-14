"Укрпошта" выставила на продажу первые 30 непрофильных объектов

АО "Укрпошта" выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), которые не используются в хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

Общая стартовая цена первых 30 объектов в соответствии с независимой оценкой составляет 82,6 млн грн.

На втором этапе "Укрпошта" планирует выставить на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Продажа недвижимости будет осуществляться через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи".

"У "Укрпошты" более 12 тыс. объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тыс. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносят прибыль. Остальные - балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное. "Укрпошта" - не турбаза и не склад. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход", - сказал глава компании Игорь Смелянкий.

"Укрпошта" выставила на продажу две турбазы в Киеве в "Конча-Заспе", турбазы на берегу Азовского моря – в селе Ялта в Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в Боярка.

Дата начала аукциона в системе "ProZorro.Продажи" будет сообщаться по каждому лоту отдельно. Для объектов, начальная стоимость которых не превышает 10 млн грн, период приема предложений продлится в течение 14 дней, а для имеющих цену выше 10 млн грн, он продлится 28 дней. В случае, если победитель не будет определен или не будет участников, лот будет повторно выставлен на аукцион.