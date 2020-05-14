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Убытки государства в деле Гладковского превысили 17 миллионов, – САП

Убытки государства в деле Гладковского превысили 17 миллионов, – САП

В деле бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского об оборонном заказе экспертиза установила ущерб на более 17,44 миллионов для государства.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году - увеличена сумма инкриминируемых убытков по 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен", - сообщает САП.

Гладковский, по версии следствия, использовал служебное положение с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат ему или его родственникам.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", – сказал он во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.

Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря СНБО до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Как сообщалось, еще до победы Зеленского на выбора президента Украины команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В ответ Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности.

Сам Игорь Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его авторов.

В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже открытых в 2015-16 годах.

О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.

В августе 2018 года "Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых.

НАБУ (1556) Укроборонпром (760) Гладковський Олег (151)


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Убытки... Это как же их умудрились посчитать? У нас,что существуют государственные цены на контрабандой ввезенные высотомеры к самолетам производства РФ? А как же тогда рюкзаки Авакова? Там госцен не оказалось?
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14.05.2020 13:04 Відповісти
І з якого місця вони ці цифри висосали? Впевнений, що і ці звинувачення в суді будуть відхилені... А так сопіли, так сопіли... Мільярди... Свинарчуки.....
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14.05.2020 13:10 Відповісти
Сделали запрос в МО РФ и попросили сообщить сумму нанесённого им ущерба.
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14.05.2020 13:37 Відповісти
Как достали рыгоаналы своей тупостью, но, особенно наглостью! Не знаю, как кто, но у меня опять появилось ощущение безысходности, как при Януковиче. Им пока шины не припекут пятую точку, не доходит.
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14.05.2020 13:19 Відповісти
Кто бы еще произвел ревизию Госрезерва?!! Может, эти ушлая зеленая тля повытаскивала и продала с откатами не только средства спецзащиты? А когда у руля сейчас кодло одного цвета, то при проверке у них УСЁ БУДЕТ ХАРАШО.
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14.05.2020 13:50 Відповісти
А Бенин человечек Барабаш, которого Зе туда назначил главным, кого-то пустит в Госрезерв для проверки?

https://biz.censor.net/news/3195488/kabmin_uvolil_glavu_gosrezerva
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14.05.2020 16:14 Відповісти
1. 60 000 000 грн. - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн. - прощены долги Укртатнафты и Галичина
3. 476 000 000 грн. - прощен налоговый сбор МАУ
4. 12 560 000 $ (долларов) - заложено в бюджете 2020 на возмещение нефтегазовой компании Коломойского
5. 1 500 000 000 грн. - прощено Днепроавиа
6. 350 000 000 грн. - ежемесячная дотация на ферросплавные заводы Коломойского.
(По информации Аллы Новосад).
Заметьте, что даже никакого намека на ПІДОЗРУ, речь идет о миллиардах
из нашего с Вами кармана.
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14.05.2020 14:36 Відповісти

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