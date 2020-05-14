В приложении "Дия" стала доступна информация о наличии полиса ОСАГО

Действительность полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) можно проверить в государственном мобильном приложении "Дия".

Об этом со ссылкой на пресс-службу МТСБУ сообщает БизнесЦензор.

"Теперь для водителей доступны цифровые документы, а именно - водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и автогражданка, в государственном мобильном приложении "Дия", - говорится в сообщении.

Проверить страховой полис можно с помощью QR-кода техпаспорта, а информация считывается через любой смартфон, где установлено приложение "Дия",

"Мобильное приложение будет делать запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страхового полиса. Если у вас действительный полис, в меню техпаспорта вы сможете видеть розовую бегущую строку "страховой полис действителен". А если срок действия полиса закончился, желтую - "страховой полис не действительный", - рассказал о принципе работы автогражданки в смартфоне министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дия" отображает информацию исключительно о договоре страхования, заключенного по транспортному средству, владельцем или зарегистрированным пользователем которого являетесь вы лично. При этом поиск осуществляется по государственным регистрационным номерам транспортного средства. Если вы не являетесь владельцем или зарегистрированным пользователем транспортного средства, "Дия" не будет отражать информацию о заключенных вами договора страхования, сообщает МТСБУ.

В случае, если договор страхования заключен сегодня, то он может попасть в ресурс, к которому обращается "Дия", не раньше, чем завтра утром. Синхронизация баз данных осуществляется в течение ночи.