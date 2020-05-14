Кабмин сменил главу госпредприятия "Аграрный фонд"

Кабинет министров освободил Ивана Барышева от выполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд", назначив на эту должность Богдна Банчука.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №514-р и №515-р от 13 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно поданной декларации, Банчук до назначения в "Аграрный фонд" работал в госпредприятии "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", где за год получил 462,86 тыс. грн зарплаты. После перехода в "Аграрный фонд" в прошлом году он успел заработать еще 830,62 тыс. грн.

По данным СМИ, Богдан Банчук – сын экс-заместителя генерального прокурора Украины Николая Банчука.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Ивана Барышева исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Аграрный фонд" в ноябре 2019 года.

До этого Барышев являлся директором ГП "Спецагролизинг". Ранее Барышев уже работал в "Аграрном фонде" и был уволен в 2015 году.