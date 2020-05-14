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Кабмин сменил главу госпредприятия "Аграрный фонд"

Кабмин сменил главу госпредприятия

Кабинет министров освободил Ивана Барышева от выполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд", назначив на эту должность Богдна Банчука.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №514-р и №515-р от 13 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно поданной декларации, Банчук до назначения в "Аграрный фонд" работал в госпредприятии "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", где за год получил 462,86 тыс. грн зарплаты. После перехода в "Аграрный фонд" в прошлом году он успел заработать еще 830,62 тыс. грн.

По данным СМИ, Богдан Банчук – сын экс-заместителя генерального прокурора Украины Николая Банчука.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Ивана Барышева исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Аграрный фонд" в ноябре 2019 года.

До этого Барышев являлся директором ГП "Спецагролизинг". Ранее Барышев уже работал в "Аграрном фонде" и был уволен в 2015 году.

Автор: 

Аграрний фонд (83) Кабмін (7832) призначення (1153) звільнення (1015)


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