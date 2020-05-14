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Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №519-р и №522-р от 13 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Барабаш занимает должность заместителя председателя Госрезерва с декабря 2019 года, до этого он работал заместителем главы департамента Минюста по взаимоотношениям с госпредприятиями.

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Как сообщалось,в конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

Автор: 

Держрезерв (102) Кабмін (7832) звільнення (1015)


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Зе ставит во главе Госрезерва очередного человечка Бени.
Прелестно. Ну разве это не борьба с олигархами и их мафиозными спрутами, опутавшими Украину?

"Барабаш ... известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.
СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd - 11,45% и Interneft Ltd - 6,16%."

Источник: https://biz.censor.net/n3195488
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14.05.2020 14:26 Відповісти
погорел Погорелый? и теперь там будет...Барабаш-ка? просто...сюр ))))
и это в госрезерве...можно сказать в "закромах Родины"... совсем не смешно !
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14.05.2020 14:49 Відповісти
Вот интересно получается в кадровой политике в последние лет 10,независимо от отрасли экономики.. Увольняется умный грамотный,преданный делу специалист,как правило проработавший в этой отрасли всю жизнь и имеющий профильное образование а взамен назначается "полезный идиот" или "эффективный менеджер" ,который "реформирует" вверенный ему участок работы так,"как надо".После того как он "отреформировал" задание-его меняют на следующего такого же или еще хуже.предыдущего.. Все 30 лет истории Украины это свидетельствуют. Вывод; Надо не "увольнять"-а наказывать "иеной,гривней,евро и долларом" за нанесенный ущерб государству,в противном случае вся эта процедура очень смахивает на увод от ответственности.
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14.05.2020 16:01 Відповісти

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