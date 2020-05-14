Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №519-р и №522-р от 13 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Барабаш занимает должность заместителя председателя Госрезерва с декабря 2019 года, до этого он работал заместителем главы департамента Минюста по взаимоотношениям с госпредприятиями.

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Как сообщалось,в конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.