Кабмин уволил главу Госрезерва
Кабинет министров решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.
Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №519-р и №522-р от 13 мая обнародованы на официальном правительственном портале.
Барабаш занимает должность заместителя председателя Госрезерва с декабря 2019 года, до этого он работал заместителем главы департамента Минюста по взаимоотношениям с госпредприятиями.
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Как сообщалось,в конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.
Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.
СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.
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Прелестно. Ну разве это не борьба с олигархами и их мафиозными спрутами, опутавшими Украину?
"Барабаш ... известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.
СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd - 11,45% и Interneft Ltd - 6,16%."
Источник: https://biz.censor.net/n3195488
и это в госрезерве...можно сказать в "закромах Родины"... совсем не смешно !