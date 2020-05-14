Зеленский поддержал решение открыть рынки с одеждой (обновлено)

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что в ближайшие дни Кабмин разрешит открыть не только агропродовольственные, а и все остальные рынки.

Об этом глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил на встрече с представителями рынков области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Глава области напомнил, что постановлением Кабмина сейчас разрешено открыть только агропродовольственные рынки.

"Я пообщался с президентом и премьер-министром об открытии рынков, объяснил нашу положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом. Сегодня я пообщался с министром здравоохранения Максимом Степановым и он сообщил, что в течение двух дней на заседании Кабинета министров, будут внесены изменения в постановление, где слово "агропродовольственные рынки" будет заменено на просто "рынки", – сообщил Гайдай.

Возобновление работы рынков на совещании с главой Минздрава также поддержал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, накануне по инициативе Максима Степанова Кабинет министров увеличил допустимое количество посетителей кафе и ресторанов с двух до четырех человек за одним столом, а также разрешил посещать парки и прибрежные зоны отдыха группами до 8 человек.

По словам главы Минздрава, после встречи с рестораторами он предложил открыть все террасы кафе и ресторанов, в том числе под тентами и на верандах, а не только под открытым небом.