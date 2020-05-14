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Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Министерство инфраструктуры предложило три этапа возобновления работы пассажирского транспорта.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram.

По словам министра, транспорт будет выходить из карантина поэтапно.

"До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", – отметил Криклий.

В частности, на первом этапе Мининфраструктуры предлагает возобновить работу городского и пригородного транспорта, а также автобусные перевозки внутри областей.

Также предложено запустить электрички в "час пик", а также скоростные поезда "Интерсити+".

Полностью возобновить движение поездов планируется на втором этапе, а международные перелеты – на третьем.

"Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными", – уточнил Криклий.

Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта 01

Автор: 

авіація (2263) транспорт (527) Укрзалізниця (4833) авіасполучення (2507) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)


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Этот план составляли люди, которые никогда общественный транспорт не используют. Либо до составления этого плана, они употребляли другой.
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14.05.2020 14:03 Відповісти
Зеленые больше по-кокосу а не по-траве. Если-бы Зеленый курил траву то имел-бы совесть и не пошел-бы в Президенты не имея никаких представлений что это за должность.
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14.05.2020 22:08 Відповісти

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