Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта

Министерство инфраструктуры предложило три этапа возобновления работы пассажирского транспорта.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram.

По словам министра, транспорт будет выходить из карантина поэтапно.

"До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", – отметил Криклий.

В частности, на первом этапе Мининфраструктуры предлагает возобновить работу городского и пригородного транспорта, а также автобусные перевозки внутри областей.

Также предложено запустить электрички в "час пик", а также скоростные поезда "Интерсити+".

Полностью возобновить движение поездов планируется на втором этапе, а международные перелеты – на третьем.

"Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными", – уточнил Криклий.