Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов

Государственное космическое агентство Украины запустила онлайн-программу Yangel Big Bang, которая будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкосмоса сообщает БизнесЦензор.

Программу Yangel Accelerator планируют запустить осенью.

"Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами", - сообщает агентство.

"Наша миссия - помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за 4 недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу", - говорит руководитель программы Мария Яроцкая.

Участие в преакселерационной программе бесплатное. В течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса

Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питч, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и посадочные страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельная акселерационная программа в Киеве.