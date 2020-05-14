Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов
Государственное космическое агентство Украины запустила онлайн-программу Yangel Big Bang, которая будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкосмоса сообщает БизнесЦензор.
Программу Yangel Accelerator планируют запустить осенью.
"Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами", - сообщает агентство.
"Наша миссия - помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за 4 недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу", - говорит руководитель программы Мария Яроцкая.
Участие в преакселерационной программе бесплатное. В течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса
Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питч, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и посадочные страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельная акселерационная программа в Киеве.
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К чему я веду, что если и дальше идти путем пукающих ракеток,МКСов, илоновМасков, то цивилизацию ждет уничтожение. Вы не сможете просто долететь до места назначения. Вам не хватит вашего жизненного цикла!
Все должны понимать, чтобы создать гравитационную волну нужна масса. Пирамида! И это не потому, что неких фараончик решил там полежать на склоне лет.