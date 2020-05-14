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Новини
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Застройщик из фракции Медведчука запустит новый телеканал для жителей Киева

Застройщик из фракции Медведчука запустит новый телеканал для жителей Киева

Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.

Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор.

"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян", – заявил застройщик.

Непосредственно запуском телеканала займется бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой", телепродюсер Алексей Семенов.

По его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления.

По информации НВ, Kyiv.live планируется запустить за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус", половина которого принадлежит Столару.

В 2010-2012 годах Вадим Столар был народным депутатом от Партии регионов. После 2014 года его стали называть "серым кардиналом" столицы. В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитасем.

В позапрошлом году поздравить Столара с днем рождения в Монте-Карло прилетели заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, нардеп "Возрождения" Виталий Хомутынник и беспартийный Вячеслав Константиновский, сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий и другие.

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Как сообщалось, в июне 2019 года еже один нардеп от партии "ОПЗЖ" Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

В декабре 2018 года Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Кроме того, спутница и мать ребенка Козака, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине, также владеет долей в нефтяном бизнесе в России вместе с супругой Медведчука Оксаной Марченко.

Автор: 

Київ (4734) Медведчук Віктор (363) телебачення (406) Столар Вадим (26)


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Топ коментарі
+6
Это все отрыжки *****
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14.05.2020 14:54 Відповісти
+5
зебилы, почему медведчук и вся его свора воров не сидят?!
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14.05.2020 17:21 Відповісти
+4
Думаю, так. Адже в інтернеті є все це на ютубі без реклами і в тому порядку, в якому ти бажаєш.
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14.05.2020 15:29 Відповісти
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14.05.2020 14:54 Відповісти
Як добре, що в мене вже 10 років немає телебачення. І всім іншим раджу відмовитися від нього - може більше мізків стане.
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14.05.2020 14:56 Відповісти
я смотрю хистори и дискавери по тв, как вы думаете у меня от этого меньше мозгов, чем у вас?
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Думаю, так. Адже в інтернеті є все це на ютубі без реклами і в тому порядку, в якому ти бажаєш.
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14.05.2020 15:29 Відповісти
100%. Різниця в тому, що ти не хаваєш з ложечки, що тобі дають, а сам приймаєш рішення, що дивитися.
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14.05.2020 15:43 Відповісти
ничего что на хистори и дискавери нет рекламы знатоки?
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14.05.2020 19:07 Відповісти
"Почему Пе Зе позволил человеку медведчука запустить свой канал?!!!"


Где возмущения, истерики зебобов, аналогичные их истерикам по поводу ТВ-каналов, купленных медведчуковским Козаком при прошлой власти?
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14.05.2020 15:37 Відповісти
ну, і шо?
І хто може йому заборонити?
Га?, 73/43%-тні зебіли, сабаковці/нацсуки і тягнисраки?
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14.05.2020 15:37 Відповісти
А хто змушує продавати?
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14.05.2020 18:57 Відповісти
То ли ещё будет-это ещё цветочки от кацапской и прокацапской сволочи,ягодки-впереди
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14.05.2020 16:38 Відповісти
Видимо бабла Столар на Киеве с Виталиком напилил немало даже на канальчик теперь хватает.
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14.05.2020 16:42 Відповісти
И что это киевлянам нравится эта кличка,которую как последнюю шлюху медведчуковские аферисты тягают по своим самолётам?
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14.05.2020 17:18 Відповісти
кличка також п'ята колона, як і його партія "Удар". Хтось бачив на фронті хоч одного ударівця?
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14.05.2020 19:03 Відповісти
хрен его знает, мне не говорят, но агитируют))
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15.05.2020 03:22 Відповісти
зебилы, почему медведчук и вся его свора воров не сидят?!
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14.05.2020 17:21 Відповісти
.... и петька))
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15.05.2020 03:20 Відповісти
Вишиватник, чому Медведчук і "Ко" не сіли в 2014?
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15.05.2020 08:03 Відповісти
КП КМР ТК «Київ» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український комунальний телевізійний канал, заснований у https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 році. Засновник - Київська міська рада.

сейчас канал находится на этапе документального переоформления.Источник: https://biz.censor.net/n3195518

Начало эфира после профилактики канала ТК Киев

Уверен, что он будет востребован среди киевлян"

киевлянин: кто это такой ?
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14.05.2020 19:34 Відповісти
похож на нокиа 3310 - орехи колоть
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14.05.2020 23:25 Відповісти
ваЗЕлиновская моника ты не знаешь как вернуть Украинских заложников??? полицаевский Выродок, кгбэшный стукач"соколовский" соучастник убийств Украинских дисидентов и т.д который давно должен сидеть на пожизненном в месте с его тупой, силиконовой подстилкой марченко давно ждут с полной конфискацией......
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15.05.2020 07:50 Відповісти
При Порошенке, его кум и главный прокурор страны Луценко, за взятку уничтожил все улики против Медведчука.
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15.05.2020 10:08 Відповісти
Медведчуковские мутантыподлежат дезинсекцированию. Чем быстрее-тем лучше!
Смерть Путину! (Гаага )
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15.05.2020 08:16 Відповісти
зебанутые кто теперь мешает?
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15.05.2020 11:09 Відповісти

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