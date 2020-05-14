Застройщик из фракции Медведчука запустит новый телеканал для жителей Киева

Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.

Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор.

"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян", – заявил застройщик.

Непосредственно запуском телеканала займется бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой", телепродюсер Алексей Семенов.

По его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления.

По информации НВ, Kyiv.live планируется запустить за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус", половина которого принадлежит Столару.

В 2010-2012 годах Вадим Столар был народным депутатом от Партии регионов. После 2014 года его стали называть "серым кардиналом" столицы. В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", застройщиком Максимом Микитасем.

В позапрошлом году поздравить Столара с днем рождения в Монте-Карло прилетели заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, нардеп "Возрождения" Виталий Хомутынник и беспартийный Вячеслав Константиновский, сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий и другие.

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Как сообщалось, в июне 2019 года еже один нардеп от партии "ОПЗЖ" Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

В декабре 2018 года Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Кроме того, спутница и мать ребенка Козака, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине, также владеет долей в нефтяном бизнесе в России вместе с супругой Медведчука Оксаной Марченко.