Восстановление элитных гостиниц Киева до предкарантинных показателей займет 5 лет, – прогноз

Восстановление бизнес-гостиниц категорий upper upscale и luxury в Киеве до докарантинных показателей может занять четыре-пять лет со снижением дохода на 60-80%, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Cushman&Wakefield.

Компания разработала два сценария восстановления столичных бизнес-гостиниц высшей ценовой категории после карантина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первый сценарий предполагает закрытие их с марта 2020 года и начало восстановительного процесса лишь с начала 2021 года.

"Почему с начала 2021 года? Многие аналитики прогнозируют вторую волну коронавируса осенью, и многие гостиницы в Киеве, возможно, будут принимать решение по ситуации. Если встанет вопрос, открываться на месяц или нет, то с точки зрения минимальной заполняемости 30%, которая необходима для окупаемости, открываться на один месяц может быть нецелесообразно", - рассказала заместитель управляющего директора, руководитель департамента оценки Cushman&Wakefield (Украина) Яна Литвинчук.

Согласно первому сценарию, средняя доходность номера сократится на 85%, а доход до вычета фиксированных платежей - на 80%. Рыночная стоимость активов в этом случае может упасть на 35%.

Второй сценарий предполагает открытие гостиниц во втором квартале 2020 года. В этом случае восстановление до докарантинных показателей займет до четыре лет, считают в Cushman&Wakefield.

Согласно более оптимистичному сценарию, показатель средней доходности за номер сократится на 70%, доход - на 60%, стоимость активов может снизиться на четверть.

По данным компании, оба сценария предполагают снижение ADR на 14%: в первый год восстановления показатель составит $120 и в течение четырех-пяти лет вырастет до $164. Заполняемость гостиниц также снизится: по первому сценарию в первый год после карантина - до 11%, по второму сценарию - до 22%.

"Важно отметить, что это сценарии для гостиниц, которые ориентированы на бизнес-сегмент. Конечно же, гостиницы, работающие на рекреацию и ориентированные на внутренний туризм, будут восстанавливаться намного быстрее", - добавила Литвинчук.