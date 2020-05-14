Кабмин распределил 4,9 миллиарда на проекты регионального развития

Кабинет министров на заседании 13 мая пересмотрел перечень инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться в 2020 году за счет средств Государственного фонда регионального развития, с учетом внесенных в госбюджет на 2020 год изменений.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Таким образом мы распределили 4,87 млрд грн из ГФРР на реализацию 461 проекта регионального развития в областях и Киеве", – отметил министр.

В итоге нераспределенный остаток, предусмотренного регионам объема ГФРР, составляет около 30 млн грн, который по требованию статьи 241 Бюджетного кодекса планируют направить на финансирование Всеукраинского общественного бюджета.

Как сообщалось, внесенными в апреле изменениями в госбюджет объем финансирования ГФРР был уменьшен с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн. В связи с этим перечень запланированных для финансирования за счет средств Фонда объектов был сокращен. Кроме того, по части из них существовала задолженность на начало года.