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Криклий предложил заменить маршрутки частными автобусами

Криклий предложил заменить маршрутки частными автобусами

Министерство инфраструктуры Украины инициировало законопроект, которым предлагает новую модель общественного транспорта в стране, позволяющую заменить маршрутки частными автобусами и электробусами.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий а эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тогда города смогут расшить перечень транспортных средств, которые функционируют как общественный транспорт. Это даст возможность заменить маршрутки нормальными автобусами и электробусами. Но это уже будут частные перевозчики, которые будут предоставлять эту услугу городу и его коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки вообще практически уйдут в прошлое", – сказал Криклий.

При этом, говоря о запуске маршруток в связи с выходом из карантина, министр отметил, что это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси.

"Как по мне, еще не время запускать маршрутные такси", – добавил Криклий.

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Нехай пан міністр користується для своїх поїздок приватним таксі зі своєї кишені, а не службовим транспортом.Поїздить на службу на таксі заплатить свої гроші може помудрішає
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14.05.2020 14:51 Відповісти

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