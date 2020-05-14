Moody's предсказало падение глобального авторынка на 20%

Глобальные продажи автомобилей сократятся на 20% в 2020 году, тогда как ранее ожидалось падение продаж в этом году на 14%.

Эксперты Moody's объясняют ухудшение прогноза в обновленном отчете более значительным влиянием глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оценке агентства, в текущем году спрос на автомобили в Европе сократится на 30%, в США – на 25%. Предыдущий прогноз предполагал снижение соответственно на 21% и 15%.

Китай останется единственным рынком, прогноз для которого на 2020 год не изменился. Ожидается, что продажи автомобилей в КНР сократятся на 10% в этом году, при том, что спрос уже начал восстанавливаться после резкого падения в первом квартале.

"Заглядывая вперед, глобальные продажи автомобилей, вероятно, увеличатся на 11,5% в 2021 году, хотя и по сравнению с более низкой базой", – отмечает старший вице-президент Moody's Фолк Фрей.

Этот прогноз основан на допущении, что ВВП G20 увеличится на 4,8% в 2021 году.