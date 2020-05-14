Объем незаконных рубок уменьшился на 34%, – Гослесагентство

За первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем незаконных рубок уменьшился на 34%.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает БизнесЦензор.

В то же время Заблоцкий отметил, что в соцсетях и на сомнительных сайтах сейчас активно распространяют фейковые публикации о якобы увеличении незаконных рубок в Украине.

"Начали снова разгонять данные двухлетней давности печально известного отчета британской общественной организации Earthsight, или распространяют фото рубок или видео, где древесина едет через границу грузовыми авто в других странах. Эта информация не соответствует действительности тому состоянию дел, который есть в отрасли", - отметил Заблоцкий.

По его словам, в прошлом году за три месте незаконной объем составил 43,3 тыс. кубометров древесины, а за первый квартал 2020 года - 28,5 тыс. кубометров. Работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суды 616 дел.

Заблоцкий отметил, что этого удалось достичь благодаря комплексным мерам, а именно:

увеличению с начала этого года совместных мероприятий МВД, Гослесагентства и Госэкоинспекции по предупреждению и выявлению незаконных рубок в лесах и усиление контроля при транспортировке автомобилями внутри страны необработанных лесоматериалов;

внедрению механизма реализации необработанной древесины исключительно на электронных аукционах;

подключению к системе электронного учета древесины подавляющего большинства постоянных лесопользователей, которые не подчинены Гослесагентству (коммунальные, военные лесхозы, предприятия сферы природно-заповедного фонда).

"Приятно, когда, возможно, на первый взгляд не очень заметные для большинства меры, которые начали активно принимать сразу же, как начал работать в лесной отрасли, дают свой результат. Убежден, если не будет спроса на незаконную древесину, тогда отпадет вопрос незаконных рубок. Сейчас готовится законопроект, который, в частности, введет ответственность за покупку "дерева без бирки" и сертификацию изделий из украинской древесины", - сообщил председатель Гослесагентства.