IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине
Шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.
Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине, передает БизнесЦензор.
"Крупнейшая в мире сеть по продаже мебели, компания IKEA начала работу в Украине! Уже сейчас вы можете выбрать из 3600 товаров и оформить заказ на сайте компании", – сказано в сообщении.
Отмечается, что после запуска онлайн продаж, компания сохраняет планы открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.
Сегодня IKEA объединяет 420 магазинов в более чем 50 странах мира.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.
Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.
IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков, после чего компания отказалась от планов строительства отдельного ТЦ.
IKEA – транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.
Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры. IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома
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в обісРашку IKEA прийшла двадцять років тому... зараз там біля двадцяти великих центрів IKEA... на обісРашці світові бренди відкрили безліч підприємств - автомобілі, побутова техніка, побутова хімія... це інформація для роздумів...
Де все це в Україні?
Придуркувата кучмівська політика багатовекторності та гальмування євроінтеграції привели до катастрофи. Це вже не згадуючи про монополізм та олігархів, що вбивають українську економіку. Олігархізація, особливо олігархи бувші даунецькі бандити - все це стара гнмда Кучма.
"Шведская сеть подтвердила намерения зайти на рынок Украины. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти Львовской области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.
В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года."
У меня комодам, шкафу и плетенным их ротанга креслам(использую их на крытой лоджии, где зимний сад) из Икеи почти 20 лет, все отлично.
Де все це в Україні? Чим займалася українська влада, якщо до цих пір повно товарів що їх вимушені купувати українці, це товари з паРаші, починаючи від побутової хімії і до побутової техніки, безліч чого вироблено на ерефії...?
це показник ефективності українських можновладців по створенню привабливих умов для інвесторів. Чому ці західні інвестори не побудували таких підприємств в Україні?
Чому IKEA приходить в Україну на 20 років пізніше, ніж в азіопську обісРашку???
Пришлите ссылку, что именно на украинском сайте ИКЕА вы хотите сейчас купить, а до его открытия не могли купить то же самое по той же цене в другом магазине в Украине?