IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине

Шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.

Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине, передает БизнесЦензор.

"Крупнейшая в мире сеть по продаже мебели, компания IKEA начала работу в Украине! Уже сейчас вы можете выбрать из 3600 товаров и оформить заказ на сайте компании", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после запуска онлайн продаж, компания сохраняет планы открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Сегодня IKEA объединяет 420 магазинов в более чем 50 странах мира.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков, после чего компания отказалась от планов строительства отдельного ТЦ.

IKEA – транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.

Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры. IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома