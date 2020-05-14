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IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине

IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине

Шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.

Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине, передает БизнесЦензор.

"Крупнейшая в мире сеть по продаже мебели, компания IKEA начала работу в Украине! Уже сейчас вы можете выбрать из 3600 товаров и оформить заказ на сайте компании", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после запуска онлайн продаж, компания сохраняет планы открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Сегодня IKEA объединяет 420 магазинов в более чем 50 странах мира.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков, после чего компания отказалась от планов строительства отдельного ТЦ.

IKEA – транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.

Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры. IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома

Автор: 

магазин (287) меблі (36) ІКЕА (62)


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Топ коментарі
+8
Позор Украине и её КОРРУПЦИИ-так долго не могла зайти IKEA!
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14.05.2020 17:24 Відповісти
+7
гереги с эпицентром напряглись .
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14.05.2020 17:46 Відповісти
+5
100 відсотків.

в обісРашку IKEA прийшла двадцять років тому... зараз там біля двадцяти великих центрів IKEA... на обісРашці світові бренди відкрили безліч підприємств - автомобілі, побутова техніка, побутова хімія... це інформація для роздумів...

Де все це в Україні?
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14.05.2020 19:01 Відповісти
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14.05.2020 16:51 Відповісти
знайшли подход до корупціонерів
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14.05.2020 16:52 Відповісти
цикаво когда-же откроют сам магаз, который анонсировали последние 5 лет раз 100
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14.05.2020 16:54 Відповісти
читать новость не пробовал?
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14.05.2020 17:22 Відповісти
а что именно в новости отменяет мною сказанное - "компания сохраняет планы открыть первый магазин" - вот ЭТО?
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Не сперечкйся, бо поки що мова йде лише про онлайн-магазин, а не про повноцінний офлайн центр IKEA.
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14.05.2020 19:05 Відповісти
Позор Украине и её КОРРУПЦИИ-так долго не могла зайти IKEA!
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14.05.2020 17:24 Відповісти
100 відсотків.

в обісРашку IKEA прийшла двадцять років тому... зараз там біля двадцяти великих центрів IKEA... на обісРашці світові бренди відкрили безліч підприємств - автомобілі, побутова техніка, побутова хімія... це інформація для роздумів...

Де все це в Україні?
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14.05.2020 19:01 Відповісти
На обісрашці ринок збуту в 4 рази більший. Україна завжди лежить під росією. З росіі україна впустить все.з україни росія не пустить нічого.
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14.05.2020 20:49 Відповісти
А ринок збуту в ЄС незрівняно більший ринку обісРашки тим більше, що на паРаші ринок деградує та здувається вже сьомий рік. Тому в стратегічному плані асоціація з ЄС абсолютно вірний крок, зроблений дуже запізно, потрібно було чухатися в першій половині 90-х.
Придуркувата кучмівська політика багатовекторності та гальмування євроінтеграції привели до катастрофи. Це вже не згадуючи про монополізм та олігархів, що вбивають українську економіку. Олігархізація, особливо олігархи бувші даунецькі бандити - все це стара гнмда Кучма.
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15.05.2020 00:11 Відповісти
Ну, не зовсім так. Вони "чомусь" передумали.

"Шведская сеть подтвердила намерения зайти на рынок Украины. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти Львовской области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.
В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года."
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15.05.2020 10:50 Відповісти
ІКЕА прорвалась, невзирая и вопреки! Когда полноценно в Украине начнет работать PAYPAL?!
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14.05.2020 17:27 Відповісти
гереги с эпицентром напряглись .
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14.05.2020 17:46 Відповісти
та не дуже, перевага великих магазинів, що ти прийшов подивився, пощупав і сподобалось купив, а тут інтернет магазин. звичайно якість Ікеа і те китайське лайно що в Гегегацентрі нема чого порівнювати.
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14.05.2020 18:36 Відповісти
Икеа - это мегасупер. Рад за соотечественников.
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14.05.2020 17:52 Відповісти
ИКЕА - это мебель из картона .....абсолютный хлам, при чём безвкусный
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14.05.2020 21:16 Відповісти
Бред, отличная есть мебель для своей ценовой категории, отличный шведский дизайн.
У меня комодам, шкафу и плетенным их ротанга креслам(использую их на крытой лоджии, где зимний сад) из Икеи почти 20 лет, все отлично.
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15.05.2020 00:15 Відповісти
в обісРашку IKEA прийшла двадцять років тому... зараз там біля двадцяти великих центрів IKEA... на обісРашці світові бренди відкрили безліч підприємств - автомобілі, побутова техніка, побутова хімія... це інформація для роздумів...

Де все це в Україні? Чим займалася українська влада, якщо до цих пір повно товарів що їх вимушені купувати українці, це товари з паРаші, починаючи від побутової хімії і до побутової техніки, безліч чого вироблено на ерефії...?

це показник ефективності українських можновладців по створенню привабливих умов для інвесторів. Чому ці західні інвестори не побудували таких підприємств в Україні?
Чому IKEA приходить в Україну на 20 років пізніше, ніж в азіопську обісРашку???
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14.05.2020 19:00 Відповісти
Ганьба. Це свідчить про інвестиційну привабливість України...
IKEA открыла официальный интернет-магазин в Украине - Цензор.НЕТ 6547
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14.05.2020 19:08 Відповісти
не взлетит. мало кому нужна мебель из картона по цене красного дерева.
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14.05.2020 22:01 Відповісти
Нет там никакой мебели из картона - лишь бы вякнуть.
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15.05.2020 02:14 Відповісти
посмотрел товары на сайте - все это уже есть в JUSK и по той же цене
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15.05.2020 01:27 Відповісти
JUSK твой - это мелочь пузатая с мизерным ассортиментом и завышенными ценами по сравнению с ІKEA. Теоретики, писец...Вы сами то были хоть раз в Икее настоящей или только в инете смотрели?))
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15.05.2020 10:41 Відповісти
Ну я был неоднократно, в разных странах мира. Ничего интересного не увидел.
Пришлите ссылку, что именно на украинском сайте ИКЕА вы хотите сейчас купить, а до его открытия не могли купить то же самое по той же цене в другом магазине в Украине?
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15.05.2020 16:01 Відповісти
ЖЛОБЭКОНОМ ФИРМА КОТОРАЯ ИЗ НАШЕГО ДЕРЕВА БУДЕТ ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ НА 420 МАГАЗИНОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И НА РОССИИ !!!
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15.05.2020 13:43 Відповісти

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