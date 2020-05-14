Кабмин разрешил возобновить работу всех закрытых рынков

Кабинет министров внес изменения в постановление № 211 от 11 марта, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на закрытом внеочередном заседании в четверг, 14 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Чиновник добавил, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Как отмечается, решение вступит в силу после опубликования.

Как сообщалось, ранее в четверг возобновление работы рынков на совещании с главой Минздрава поддержал президент Владимир Зеленский.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – сказал Зеленский.