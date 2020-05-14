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Кабмин разрешил возобновить работу всех закрытых рынков

Кабмин разрешил возобновить работу всех закрытых рынков

Кабинет министров внес изменения в постановление № 211 от 11 марта, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на закрытом внеочередном заседании в четверг, 14 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Чиновник добавил, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Как отмечается, решение вступит в силу после опубликования.

Как сообщалось, ранее в четверг возобновление работы рынков на совещании с главой Минздрава поддержал президент Владимир Зеленский.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – сказал Зеленский.

Автор: 

Кабмін (7832) карантин (2077) ринок (235) Степанов Максим (184)


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А как же так? Вирус исчез? Умер?
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14.05.2020 17:41 Відповісти
зеленский 75% сказал что перестали заражатся вирусом
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14.05.2020 22:18 Відповісти
11 мая продлили карантин до 22 и вдруг о чудо " обосрались", тем категориям что начинают протестовать начинают снимать карантин "досрочно". Власть очередной раз подтвердила что она " задриванка", задерганная, трусливая, ни чего не понимающая и ничего не решающая.. А такую власть перестают не то что бояться, а и уважать. ЕЕ перестают воспринимать как власть. Оно просто трещит по швам. А значит и жить ей осталось немного. Приняли решение всего то на десять дней, придерживайтесь ее, а с 22 смотрите что ослаблять.. Так нет же.. А что поменялось, зараженных стало только больше, открытые рынки работают с огромным количеством нарушений ( которые в основном остались только на бумаге).. Видя это все и остальные будут давить на власть и откроется и межгородское и межобластное транспортное сообщение, потом метро, садики, откроют границы, особенно на линии ОРДЛО и РФ. И все, более чем двухмесячный карантин коту под хвост. Так зачем это все было.
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15.05.2020 08:27 Відповісти
в маленьких городах рынок состоит из одного вещевого ряда и двух продуктовых . это какой рынок промышленный или продовольственный ? такое ощущение ,что все живут только в Киеве или Харькове )
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18.05.2020 12:39 Відповісти

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