Нацбанк запустил прием обращений от участников рынка онлайн

Национальный банк Украины предоставляет возможность дистанционно обращаться с вопросами о лицензировании.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, заявители или потенциальные заявители отныне могут обратиться в Нацбанк с вопросами о лицензировании банков, выдаче лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов, на осуществление валютных операций, на предоставление банкам услуг по инкассации или с вопросом о регистрации участников платежного рынка.

На сайте Национального банка появилась специальная форма "Спросить о лицензировании".

"Если у вас есть вопросы о пакете документов для получения лицензии, о статусе уже поданного пакета документов, хотите уточнить подходы регулятора или есть предложения, обращайтесь онлайн. Это сэкономит вам время и ускорит получение ответа на свой вопрос", - сказано в сообщении.

В обращении вам нужно указать:

информацию: фамилия, имя, отчество/наименование, резидентности (для нерезидентов Украины), место регистрации или местонахождения, контактный номер телефона и адрес электронной почты;

перечень вопросов;

обоснование потребности в обсуждении;

процесс, который касается обращения. Например, существенное участие в банке, выдача лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и тому подобное;

другую информацию, которую Вы считаете необходимым добавить.

К обращению нужно добавить сканированные копии документов по вопросу и документы, подтверждающие полномочия представителей. Рекомендуетсятакже просмотреть информацию об осуществлении коммуникации в соответствующей графе формы обращения.

"Рассмотрев ваше обращение, представители Департамента лицензирования свяжутся с вами. Если для получения ответов на обращения необходимым будет встреча, представители Национального банка сообщат вам об этом, согласовав дату, время и место проведения", - сказано в сообщении.

Коммуникации с заявителями происходят бесплатно в устной форме во время встреч в рабочее время в помещениях Национального банка или через видеоконференцию. Информация, озвученная представителями Национального банка во время встречи, является исключительно справочной информации. Она может быть использована заявителем по его желанию и по своему усмотрению. Такие встречи не влияют на результаты рассмотрения Национальным банком документов, представленных заявителем.