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Бывший топ-менеджер россиян рассказал об управлении фондом Зеленского

Бывший топ-менеджер россиян рассказал об управлении фондом Зеленского

Бывший топ-менеджер группы VS Energy Борис Баум, который занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сам Баум рассказал в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

По словам Баума, заняться распределением благотворительных средств ему предложил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Изначально средства бизнесменов предлагалось перечислить в фонд Рината Ахметова, но он отказался, после чего был выбран фонд "Корпорация монстров" бизнесмена Андрея Ставницера. Однако затем возникли сложности с распределением средств, так как у фонда Ставницера очень много проектов в Одессе.

"Находясь в разных городах это сложно координировать, мы постоянно отставали от намеченного плана на несколько дней… И мы стали искать другое решение. Оказалось, проще всего сделать новый фонд и перекинуть остатки из КМ в "Прайм". Теперь я все документы подписываю, у нас рядом склад, все идет быстрее", – сказал Баум.

Он подтвердил, что большинство средств в фонд поступило от предпринимателей, которых собрал президент Зеленский.

"В большинстве своем, да. Мы получили остаток около 20 млн грн от КМ, сейчас компания Vodafone перевела нам 28 млн грн, и АТБ нам дали 10 млн грн", – уточнил Баум.

При этом он не уточнил, чем фонд будет заниматься дальше.

"Пока мы все сделали, все контракты свои позакрывали. Фонд был критически нужен, пока не был принят новый бюджет, и у государства не было денег ни на что. Бюджет принят: мы встречались с главой Минздрава Максимом Степановым и с главным санврачом Виктором Ляшко, они сказали, что все готовы обеспечить сами", – сказал Баум.

Он также заявил, что занимается этой работой на волонтерских началах и готов продолжать "пока не выгонят".

"Я не бедный человек, могу себе позволить... Я создавал огромный бизнес, который заработал для акционеров $2 млрд за 10 лет. Мы создали одну из крупнейших управляющих компаний, которая контролировала 30% дистрибуции электричества", – добавил Баум.

Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.).

В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а тажке владел пакетом акций "ПИН Банка" вместе со Спектором, который сейчас принадлежит Гинеру.

Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной. 

В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.

Как сообщалось, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ).

Средства были собраны после встречи президента Зеленского с крупнейшими бизнесменами, часть из них прошла через фонд знакомого с Тимошенко бизнесмена Бориса Баума.

Автор: 

Зеленський Володимир (2541) Тимошенко Кирило (53) Офіс Президента (187) коронавірус (3210) Баум Борис (3)


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Топ коментарі
+19
Вот мне интересно. А где фонд ЧС, который предусмотрен бюджетом именно для таких случаев? Что власть пытается весь карантин съехать за чужой счет: бизнеса, волонтеров и местных советов. Там-же предусмотрено не много и не мало, а 20 миллиардов гривен.
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14.05.2020 16:45 Відповісти
+17
Тю. Про те, що Україною керують кацапи, юдейської національності
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14.05.2020 18:24 Відповісти
+12
Вот и нарисовался новый Саша Стоматолог. Интересно, как скоро они оба со своим шефом окажутся в Ростове?
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14.05.2020 18:06 Відповісти
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Вот мне интересно. А где фонд ЧС, который предусмотрен бюджетом именно для таких случаев? Что власть пытается весь карантин съехать за чужой счет: бизнеса, волонтеров и местных советов. Там-же предусмотрено не много и не мало, а 20 миллиардов гривен.
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14.05.2020 16:45 Відповісти
ніфуя не вдуплю, про що йдеться у заголовку
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Тю. Про те, що Україною керують кацапи, юдейської національності
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14.05.2020 18:24 Відповісти
топ-менеджер россиян? тобто він манагєр всіх росіян, чи "росіян" - нова якась народність?
про те, що ти зазначив, я знаю...
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14.05.2020 18:34 Відповісти
оказывается, что и среди журналистов есть рукожопы ))
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15.05.2020 07:03 Відповісти
Возможно ещё шо это армянская фамилия.
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15.05.2020 09:10 Відповісти
Смотрящий стал топ-менеджером!))), чудны дела твои!, Господи!!!)))
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14.05.2020 17:35 Відповісти
так а що там з дєнгами? багато обновочок зєкал накупив?
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14.05.2020 17:35 Відповісти
В фонд Марины и Петра Порошенко в 2019 году поступило 2 209 млдр гривен.Исследуйте отчёт по их расходам.
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14.05.2020 17:52 Відповісти
Уточнение 2709 млдр
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14.05.2020 17:53 Відповісти
Уточнение?))) Ты хоть немного понимаешь какую цифру озвучил?))) У тебя тут три годовых бюджета Украины)))
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14.05.2020 18:01 Відповісти
Оговорился 1 млдр и 709 млн.Бюджет утверждённый 23 ноября в 3 часа ночи 2019 года.
Наберите : фонды марины и петра порошенко получили из госбюджета украины 1.7 миллиарда гривен.Изучайте строки бюджета,выделенные авторами.
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14.05.2020 20:44 Відповісти
В 2018 году принятый ВР.
773511
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14.05.2020 20:46 Відповісти
Может давай еще гетьмана Сагайдачного или Хмельницкого будем инспектировать и вспоминать чтоб отмазать бениного шута? Зачем нам то что сейчас творится? Не?
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15.05.2020 13:20 Відповісти
а Вадим Харченко у тебя, Лера, на коленях сидит и лайкает?!
И что пьете?
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14.05.2020 20:26 Відповісти
так а шо? зєлі можна?
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14.05.2020 17:53 Відповісти
а де пруфи шукати? кинь сцилочку
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14.05.2020 17:54 Відповісти
Та воно продовжує мусолити старий фейк про "фонд Пєтра і Маріни".
Насправді держбюджет фінансував не якийсь там приватний "фонд Пєтра і Маріни", а два державні фонди - Фонд Президента України (це скорочена назва) та Український культурний фонд (розпорядником коштів цього фонду є Міністерство культури України).

Якщо перший з них раніше можна було називати умовно "фондам Пєті", то зараз це "фонд Вови".
А головою другого до кінця 2019-го була Марина.
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14.05.2020 18:49 Відповісти
не переймайся, я знаю просто я гадаю, бот має принаймні відпрацьовувати свої копійки
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14.05.2020 19:22 Відповісти
альо! ти де там пропав?
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14.05.2020 18:13 Відповісти
Главное, про самого Зелю не забыть...ему куда перечислили, на Кипр, или в Белиз?
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14.05.2020 17:49 Відповісти
Оман. Там уже все договорено
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14.05.2020 18:06 Відповісти
Это уже про порноактрису или надо еще 100 дней подождать?
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14.05.2020 17:53 Відповісти
ха-ха-ха,падло стрёмбовский,думаю ты не дождёшься..твою засиРаха утонет быстрее..
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14.05.2020 19:58 Відповісти
ну и хорошо. всё правильно.
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14.05.2020 17:55 Відповісти
Вот и нарисовался новый Саша Стоматолог. Интересно, как скоро они оба со своим шефом окажутся в Ростове?
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14.05.2020 18:06 Відповісти
этот тупой очень, маршрут до Ростова не осилит.
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15.05.2020 11:21 Відповісти
У Зеленского работает фирмочка с красноречивым названием-"Корпорация монстров"!
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14.05.2020 19:43 Відповісти
вот мне интересно они Диснею платят за вывеску?
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15.05.2020 11:23 Відповісти
Так, а что именно он "рассказал"?
Да, получали, да, перекидывали, да, встречались с кем-то там?
И что?!
И что такое "фондом Зеленского", стесняюсь спросить?
Он туда деньги перечислил? Или Ленка его из Швеции перечислила то, что осталось после поездки в Оман?
Баум, Гинер, Спектор...
Это кто, герои нашего времени?
Сори, забыл Бенциона Валерича.
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14.05.2020 20:22 Відповісти
То есть по факту рассийская путинская гебня ищет компромат на Президента Украины ,на нашла и абасралась .Это хорошо.
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14.05.2020 20:35 Відповісти
"В большинстве своем, да. Мы получили остаток около 20 млн грн от КМ, сейчас компания Vodafone перевела нам 28 млн грн, и АТБ нам дали 10 млн грн", - уточнил Баум. Источник: https://biz.censor.net/n3195567

Звісно супермаркети совали грощі Зе владі щоб їх не закрили на час карантину
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14.05.2020 21:10 Відповісти
Борис Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.). Источник: https://biz.censor.net/n3195567

С таким послужним списком можна вважатись тільки кремлівською повією
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14.05.2020 21:12 Відповісти
Должностя вновь заполняют люди с антиукраинской и антигосударственной позицией. После продажной и капитулянской организации во всех международних переговорах с масштабной регенерацией авторитета( на ноль), пришел черед уничтожмть вновь економику ...окончательно. Новому "Порошенку" опять придеться витягивать(а сам он до сих пор и делает) всю страну из "отстоя", как после Янука -падлюшного. Ну-ну, почмотрим?!
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14.05.2020 23:21 Відповісти
зид на зиду..зид зидом поганяє..майже ні одного українця не бачу..і ви думаєте що ця потворна смердота не розкраде..я впевнений що гроші пропадуть..колись одного київського зида поставили керувати космічною програмою..то польоти завершилися відразу і куди ділися гроші ніхто до цієї пори не знає..а там мільярди гривень..
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15.05.2020 08:04 Відповісти
П...ц, кого вы нам выбрали, зелёные дурилки? Свора жуликов у власти(((
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15.05.2020 08:35 Відповісти
с приходом Зеленского и его команды к власти, обьем работы для украинской контрразведки увеличился в разы. Но работает ли она ?
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15.05.2020 09:00 Відповісти
зеленский охметовская гнида ...
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15.05.2020 12:22 Відповісти

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