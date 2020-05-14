Бывший топ-менеджер россиян рассказал об управлении фондом Зеленского

Бывший топ-менеджер группы VS Energy Борис Баум, который занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сам Баум рассказал в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

По словам Баума, заняться распределением благотворительных средств ему предложил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Изначально средства бизнесменов предлагалось перечислить в фонд Рината Ахметова, но он отказался, после чего был выбран фонд "Корпорация монстров" бизнесмена Андрея Ставницера. Однако затем возникли сложности с распределением средств, так как у фонда Ставницера очень много проектов в Одессе.

"Находясь в разных городах это сложно координировать, мы постоянно отставали от намеченного плана на несколько дней… И мы стали искать другое решение. Оказалось, проще всего сделать новый фонд и перекинуть остатки из КМ в "Прайм". Теперь я все документы подписываю, у нас рядом склад, все идет быстрее", – сказал Баум.

Он подтвердил, что большинство средств в фонд поступило от предпринимателей, которых собрал президент Зеленский.

"В большинстве своем, да. Мы получили остаток около 20 млн грн от КМ, сейчас компания Vodafone перевела нам 28 млн грн, и АТБ нам дали 10 млн грн", – уточнил Баум.

При этом он не уточнил, чем фонд будет заниматься дальше.

"Пока мы все сделали, все контракты свои позакрывали. Фонд был критически нужен, пока не был принят новый бюджет, и у государства не было денег ни на что. Бюджет принят: мы встречались с главой Минздрава Максимом Степановым и с главным санврачом Виктором Ляшко, они сказали, что все готовы обеспечить сами", – сказал Баум.

Он также заявил, что занимается этой работой на волонтерских началах и готов продолжать "пока не выгонят".

"Я не бедный человек, могу себе позволить... Я создавал огромный бизнес, который заработал для акционеров $2 млрд за 10 лет. Мы создали одну из крупнейших управляющих компаний, которая контролировала 30% дистрибуции электричества", – добавил Баум.

Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.).

В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а тажке владел пакетом акций "ПИН Банка" вместе со Спектором, который сейчас принадлежит Гинеру.

Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации.

Как сообщалось, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ).

Средства были собраны после встречи президента Зеленского с крупнейшими бизнесменами, часть из них прошла через фонд знакомого с Тимошенко бизнесмена Бориса Баума.