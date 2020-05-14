"Укргидроэнерго" займется строительством систем накопления энергии

ЧАО "Укргидроэнерго" планирует до конца года разработать технико-экономическое обоснование для строительства систем накопления энергии мощностью 200 МВт, которые планируется разместить на четырех станциях.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Сирота, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"Мы планируем до конца года разработать ТЭО. Мы работаем вместе с Всемирным банком и USAID. Это 200 МВт аккумулирующих батарей и 100 МВт солнца, но это без" зеленого "тарифа, а на собственные нужды", – сказал Сирота.

По словам главы "Укргидроэнерго", новые мощности планируется разместить на территории четырех ГЭС.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт, который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей.

"Укрэнерго" сталкивается со сложностями в балансировании энергосистемы Украины из-за резкого роста производства электроэнергии солнечными станциями по "зеленому тарифу" в дневные часы на фоне падения общего потребления.