В Минэкономики предложили отменить запрет на экспорт медицинских масок

Украинские производители за два месяца насытили рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в части масок, перчаток и комбинезонов, в связи с чем нет необходимости продлевать запрет на экспорт СИЗ.

Так считает торговый представитель, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ситуации быстрого распространения пандемии для рынков, которые очень сильно децентрализованы (у нас есть более 2 тыс. производителей и сотни тысяч потребителей СИЗ), очень сложно проводить координацию. Одно дело, когда есть монополист, как, например, "Укрспирт". Это намного проще координировать, поэтому правительство уже вчера отменило запрет на экспорт спирта этилового. Для таких рынков как СИЗ ситуация может быть очень сложной. Но в целом со стороны Минэкономики мы можем свидетельствовать, что за последние два месяца наши производители смогли насытить внутренний рынок, по крайней мере в части масок, перчаток и комбинезонов", - сказал Качка в ходе пресс-брифинга.

"Но для принятия решения мы вводим координацию между всеми стейкхолдерами-производителями, органами власти. Для того, чтобы мы четко убедились, что нет оснований держать запрет экспорта и могли снять его в ближайшее время, или даже снять запрет раньше, как в случае со спиртом", - добавил замминистра.

По его словам, для принятия решения необходим и диалог с ассоциацией "Укрлегпром", чтобы окончательно иметь совместное понимание правительства, производителей и потребителей по цифрам, запасам, мощностям, спросу, предложение и уровню цен.

"К сожалению, на сегодня мы к этой точке окончательного баланса не пришли, и поэтому необходимо еще несколько дней для координации", - сообщил он.

Напомним, запрет на экспорт СИЗ действует до 6 июня текущего года.