Пассажиропоток в аэропортах Украины упал с начала года на 35%

Аэропорты Украины в январе-апреле 2020 года, согласно оперативным данным, обслужили 4,033 млн пассажиров, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов сократился в указанный период на 34,7% – до 3,637 млн человек.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-апреле текущего года украинские авиакомпании обслужили почти 1,959 млн человек, что на 41,8% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 1,762 млн чел (сокращение на 41,9% в том же сравнении).

При этом за четыре месяца 2020 года украинские авиакомпании выполнили 17,7 тыс. коммерческих рейсов (сокращение составило 36,6%), в трм числе международных – 14,9 тыс. (сокращение – на 35,5%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.