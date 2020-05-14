Зеркаль возглавила навправление судебных споров "Нафтогаза" с "Газпромом" и Россией

Экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила направление международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с ОАО "Газпром" и по делам против Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", соответствующие полномочия Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы, передает БизнесЦензор.

"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", – отметила Зеркаль.

Как сообщалось, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отвечавший в том числе за арбитражные споры с РФ и "Газпромом, заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль была назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в январе 2020 года.

В Министерстве иностранных дел Украины Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России.