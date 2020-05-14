Глава "Укргидроэнерго" предложил покрыть дефицит маневренных мощностей за счет достройки ГАЭС

Генеральный директор государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.

Об этом Сирота сообщил Українським Новинам, передает БизнесЦензор.

"Сегодня дефицит маневренных мощностей составляет около 2 тыс. МВт. Если альтернативная энергетика будет развиваться, то будет необходимо дополнительно еще 1 тыс. МВт. Если мы достроим Днестровскую и Каневскую ГАЭС мы практически сможем покрыть дефицит, который есть сегодня. Но если будет развиваться альтернативная энергетика такими же темпами, то этого будет недостаточно", - сказал Сирота.

По его словам, долю гидроэнергетики можно увеличить за счет достройки проектов, которые утверждены стратегией развития до 2026 года.

"Достроить Каневскую ГАЭС, Днестровскую и Каховскую. И это покроет дефицит. На это нужно 6 лет", - подчеркнул он.

Государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" ввела в опытную эксплуатацию после реконструкции гидроагрегат №6 на Киевской гидроаккумулирующей электростанции.

Как сообщалось, Игорь Сирота также сообщил, что ЧАО "Укргидроэнерго" планирует до конца года разработать технико-экономическое обоснование для строительства систем накопления энергии мощностью 200 МВт, которые планируется разместить на четырех станциях.

Мы работаем вместе с Всемирным банком и USAID. Это 200 МВт аккумулирующих батарей и 100 МВт солнца, но это без" зеленого "тарифа, а на собственные нужды", – сказал Сирота.

По словам главы "Укргидроэнерго", новые мощности планируется разместить на территории четырех ГЭС.