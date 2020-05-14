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Проведение Мирового нефтяного конгресса отложено на конец 2021 года

Проведение Мирового нефтяного конгресса отложено на конец 2021 года

Проведение 23 Мирового нефтяного конгресса, который должен был состояться 6-10 декабря 2020 года в Хьюстоне, перенесено сразу на год.

Об этом говорится в сообщении организаторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, широкое распространение последствий COVID-19, включая вопросы здоровья и безопасности, ограничения на путешествия и влияние на мировую нефтеиндустрию, представляют чрезвычайные вызовы для мира и нанесли огромный урон нефтегазовому сектору. Поэтому исполнительный комитет Всемирного нефтяного совета принял решение отложить проведение конгресса на 5-9 декабря 2021 года.

Всемирный нефтяной совет со штаб-квартирой в Лондоне был учрежден в 1933 году и включает в себя 65 стран, в числе которых крупнейшие производители нефти и газа - США, Россия и Саудовская Аравия.

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конгрес (6) нафта (4896) коронавірус (3210)


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