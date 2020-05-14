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Новини
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Нацполиция решила купить электрошокеров на 33 миллиона

Нацполиция решила купить электрошокеров на 33 миллиона

Национальная полиция Украина объявила тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 33,47 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Закупку планируется провести по переговорной процедуре для нужд обороны.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 27 мая, а торги назначены на 28 мая.

Согласно тендерной документации, планируется закупить 200 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), два дата-кабеля и 8 тысяч картриджей (с щупами контактно-дистанционного действия).

Условиями закупки предусмотрен аванс в сумме 100%, срок поставки товаров – до 90 календарных дней с момента предоплаты.

Автор: 

Нацполіція (523) тендер (2198) Prozorro (1784) закупівлі (2678)


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щось трошки напевне перепаде і хАвакову - життя в Італії дорожчае...
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14.05.2020 20:56 Відповісти
Почем шокеры для народа?
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14.05.2020 21:19 Відповісти
Менты и народ едины! Их связывает электрическая цепь...
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14.05.2020 21:34 Відповісти

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