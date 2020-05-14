Нацполиция решила купить электрошокеров на 33 миллиона

Национальная полиция Украина объявила тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 33,47 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Закупку планируется провести по переговорной процедуре для нужд обороны.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 27 мая, а торги назначены на 28 мая.

Согласно тендерной документации, планируется закупить 200 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), два дата-кабеля и 8 тысяч картриджей (с щупами контактно-дистанционного действия).

Условиями закупки предусмотрен аванс в сумме 100%, срок поставки товаров – до 90 календарных дней с момента предоплаты.