Налоговая служба насчитала больше 3 тысяч легальных миллионеров

В течении января-апреля доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3 150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн ​​грн военного сбора.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает БизнесЦензор.

"Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, учитывается традиционно в Киеве – почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно", – отмечается в сообщении.

В целом за указанный период граждане подали более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд грн.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора – почти 120 млн грн.

Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате с доходов, полученных за пределами Украины, определены жителями Львовской области – 25 млн грн и Киева – 23 млн грн.

В Налоговой службе напоминают, что в связи с введением карантина кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля.

Как сообщалось, по итогам декларационной компании в прошлом году, доходы в сумме более 1 млн грн за 2019 год задекларировали 5143 человека.

Традиционно наибольшее количество миллионеров было в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.