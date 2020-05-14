"Укрэнерго" завершило строительство важнейшей подстанции для севера Луганщины

НЭК "Укрэнерго" завершило строительство подстанции 500 кВ "Креминская", на нее подано напряжение для завершения испытаний под нагрузкой.

Как сообщает пресс-служба компании, после завершения испытаний подстанция сможет работать в штатном режиме в составе ОЭС Украины, передает БизнесЦензор.

"Трансформаторная мощность подстанции позволит снять риски отключения севере Луганской области от электроснабжения в случае потери мощности на Луганской ТЭС, несмотря на то, что практически весь отопительный период 2019-2020 годов станция работала на импортируемом природном газе одним блоком", – пояснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сейчас потребности региона составляют около 280 МВт, а в зимний период – 350 МВт. При работе на полную мощность промышленности Луганского энергоузла суммарная нагрузка составит около 500 МВт мощности. Итак, новая подстанция будет обеспечивать абсолютное большинство потребностей севере Луганщины и по проекту предусматривает возможности для расширения", – добавил глава НЭК.

По данным компании, окончательная стоимость строительства составит 1,28 млрд грн, что на 25% меньше утвержденной Кабмином (1,72 млрд грн).

Строительство, начатое в октябре 2018 года, по проекту должно было продолжаться 12 месяцев. Однако, из-за длительных проволочек органов власти в утверждении документов проекта и землеотвода срок завершения строительства переносился дважды.

Общая трансформаторная мощность подстанции составляет 501 МВА. Подстанция будет полностью автоматизированной.

"В перспективе подстанция с ее сетевой инфраструктурой является форпостом создания предпосылок в регионе для безопасного отделения энергосистемы Украины от энергосистемы РФ после синхронизации ОЭС Украины с европейской сетью ENTSO-E", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, строительство ПС "Кременская" началось в 2017 году, стоимость сооружения подстанции составляет 1,3 млрд грн.

Строительство станции обеспечит связь системы электроснабжения севера Луганской области с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины. В настоящее время данная территория обеспечивается энергоснабжением исключительно за счет Луганской ТЭС, уголь для которой не может поставляться через контролируемую украинскими властями территорию. Поставки ресурса по железной дороге с территории Российской Федерации ограничены. В связи с возникновением время от времени перебоев с поставкой угля Луганская ТЭС вынуждена переходить на сжигание газа, что крайне невыгодно.

Связь Луганского энергоузла с ОЭС Украины осуществляется двумя транзитными линиями электропередачи 110 кВ суммарной пропускной способностью 110 МВт. В тоже время потребность энергоузла в элетроэнергии составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт вечернего максимума. Таким образом, в случае прекращения по каким-либо причинам работы Луганской ТЭС регион не может быть обеспечен электроэнергией в необходимой мере.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.