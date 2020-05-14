НСЗУ выплатила 95 миллионов на оказание помощи пациентам с коронавирусом

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 95 млн грн на оказание помощи пациентам с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 14:00 14 мая всего 543 заведения подали 666 предложений на 4 пакета, которые предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19. 70 договоров уже подписаны.

Тариф на оплату услуг включает доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате за апрель. Главный врач, который подписывает договор с НСЗУ, берет на себя обязательство дополнительных доплат медицинским и другим работникам, работающим непосредственно с COVID-19.

Выплаты за март медикам, которые работают с пациентами, больными COVID 19 в том числе и надбавки к зарплатам, должны были осуществляться из других источников, которые НСЗУ не администрирует.

При заполнении предложения об оказании помощи пациентам с COVID-19 заведение отмечает информацию о количестве команд, которые вовлечены в лечение пациентов с коронавирусной болезнью.

В команду медработников опорных больниц входят врач-анестезиолог, врач-терапевт или инфекционист и еще один специалист (или врач - терапевт или инфекционист, или врач другой специальности, например, акушер-гинеколог в роддоме). Плюс три человека среднего и младшего персонала в расчете на одного врача, поскольку большая доля оказания помощи такими больными - сестринская, а также уход за ними.

Оплата от НСЗУ пойдет на каждую команду, задействованную в лечении пациентов. Поскольку в таких стационарах должно быть обязательно обеспечено круглосуточное дежурство врачей, то есть не менее 4 команд, если там есть хотя бы один пациент, все члены команды имеют право на предусмотренные законодательством доплаты.

Постановление, согласно которому НСЗУ может заключать договоры с больницами на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, вступила в силу 5 мая. А уже через 4 рабочих дня - 12 мая, НСЗУ заключила договоры и выплатила первые деньги за апрель.