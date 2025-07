FedEx ограничила посылки ритейлеров из магазинов на фоне коронавируса

Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, ограничила число посылок, которые Kohl's Corp и порядка двадцати других ритейлеров могут отправлять из магазинов, в попытке снизить нагрузку на свою сеть в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Многие ритейлеры отмечают резкий рост электронной коммерции с тех пор, как они были вынуждены закрыть тысячи своих торговых точек, в результате чего сеть доставки FedEx оказалась наводнена посылками. Компании переоборудуют магазины под временные склады, чтобы справиться с большим объемом заказов, нарушая привычный поток онлайн-отправлений из распределительных центров в дома.

"Эти клиенты столкнулись со значительным увеличением объема продаж с начала распространения COVID-19. В условиях и без того большого объема сокращение количества посылок, которые требуется забрать из этих точек, ограничит любые негативные последствия для наземной сети FedEx", - говорится в уведомлении FedEx для сотрудников подразделения наземной доставки.

Ограничения на отправления затрагивают такие сети универсальных магазинов, как Belk Inc., Neiman Marcus Group Inc. и Nordstrom Inc. (SPB: JWN), ритейлеров Abercrombie & Fitch Co., Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc., Hobby Lobby Stores Inc. и Eddie Bauer, а также других продавцов, включая Groupon Inc. и Young Living Essential Oils LLC. Эти ограничения варьируются в зависимости от магазинов, они сохранятся по крайней мере 19 мая.

Как сообщила WSJ представительница FedEx, обычно компания идет на подобные меры в периоды максимальной загрузки - например, во время рождественских праздников.

"Мы принимаем активные меры, подобно тому, что мы делаем в пиковый сезон, чтобы иметь возможность и дальше предоставлять безопасные и надежные услуги в эти беспрецедентные времена", - сказала она.

Эти меры включают привлечение дополнительного персонала на некоторых рынках, увеличение объемов доставки посылок в воскресные дни и сотрудничество с отправителями.