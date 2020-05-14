Из Польши в Украину вернулись меньше 200 тысяч заробитчан

По информации Пограничной службы Польши, после введения карантина с 15 марта по 30 апреля из Польши выехало 198,8 тыс. граждан Украины, а въехало – 53 тысячи.

Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

По подсчетам издания, Украина также направила пять самолетов за своими гражданами. На их борту могло выехать максимум 1,25 тыс. человек.

Таким образом, по состоянию на 1 мая в Польше было на 148 тыс. украинцев меньше, чем 14 марта.

Еще 5-8 тысяч украинцев могли покинуть Польшу через пункты пропуска на границе с начала мая. В итоге в целом из Польши с начала пандемии могло выехать примерно 155 тыс. украинских работников. Эти данные подтвердили в посольстве Украины, которое сообщило, что в Украину вернулось более 180 тыс. граждан.

По данным издания, до введения карантина также не наблюдалось значительного выезда украинских работников.

Так, по данным Пограничной службы Польши, с 1 января до 30 апреля украинцы из Польши выезжали 1,87 млн раз, а приезжали 1,99 млн раз. Разница составляет 119 тыс. в пользу въездов.

Как сообщалось, в 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

В то же время многие украинцы работают в Польше, используя безвизовый режим, позволяющий находится на территории стран ЕС в течении 90 дней за полгода. Общее количество украинских работников в Польше оценивается в около 2 млн человек. На время карантина и месяца после его окончания власти Польши решили продлить срок легального пребывания для иностранных работников.