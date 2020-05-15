Глава ВТО объявил о досрочной отставке

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведу в четверг, 14 мая, объявил о своей предстоящей отставке с этой должности. Свой пост Азеведу оставит 31 августа, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Глава ВТО пояснил, что решение уйти в отставку далось ему нелегко и что ему пришлось сделать это по "личным и семейным обстоятельствам". Он подчеркнул, что эта преждевременная отставка не имеет под собой никаких политических оснований и что его уход "соответствует интересам ВТО".

Смена руководства Всемирной торговой организации, которая и без того переживает сложные времена, пришлась на разгар пандемии коронавируса, вызвавшей масштабные экономические потрясения во всем мире. В начале апреля ВТО предупреждала, что объемы мировой торговли могут сократиться на треть в 2020 году. Азеведу говорил, что это "возможно, сильнейший экономический спад нашего времени".

В канун 25-летнего юбилея ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. В качестве промежуточной меры Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.