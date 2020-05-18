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"Укртатнафта" Коломойского показала 330 миллионов убытка

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году увеличило чистый доход на 4% (на 1,5 млрд грн), до 37,33 млрд грн.

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, обнародованная в тендерной документации по закупке дизельного топлива Министерством обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Чистый убыток по итогу года составил 326 млн грн. По сравнению с 2018 годом он сократился на 7%.

Отчет о финансовых результатах по итогу 2019 года на сайте ПАО и в системе Нацкомиссии по ценным бумагам не обнародован. Напомним, отчет за 2018 год был опубликован только в октябре прошлого года. Задержка с публикацией тогда объяснялась переговорами с кредиторами.

В 2019 году объем поставки нефти на Кременчугский НПЗ составил 2,32 млн тонн, что на 6,1% (на 132 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2018 году сократила чистый убыток в 7 раз – до 321 млн грн, по сравнению с результатом 2017 года (2,28 млрд грн убытка).

Компания "Укртатнафта" была создана на базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году.

До 2007 года 18,3% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, аффилированным с ОАО "Татнефть". Еще 28,8% акций владело министерство имущества Татарстана. Непосредственно "Татнефть" принадлежало 8,6% акций. Однако в результате судебных разбирательств эмиссия акций, выпущенных под татарстанских акционеров НПЗ была отменена, а новый выпуск акций был раскуплен структурами группы "Приват" и Александра Ярославского. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват".

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.

Автор: 

доходи (461) Укртатнафта (236)


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Топ коментарі
+15
шож бєня всьо в убиток собі трудиця - хай стає в центрі занятості на очірідь - там хоч якихось 500 гривень в місяць на хліб матиме
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18.05.2020 15:58
+5
В убыток он трудиться государству. А себе очень даже в прибыль.
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18.05.2020 17:59
+1
Инвестиции в Бенины предприятия?
Ну ты блин и СКАЗОЧНИК!
Максимальные туда "инвестиции" - новые тряпки с ведрами уборщицам иби со старыми совецких времён, они уже отказываются работать.
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18.05.2020 20:34
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шож бєня всьо в убиток собі трудиця - хай стає в центрі занятості на очірідь - там хоч якихось 500 гривень в місяць на хліб матиме
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18.05.2020 15:58 Відповісти
В убыток он трудиться государству. А себе очень даже в прибыль.
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18.05.2020 17:59 Відповісти
Так и надо трудиться, когда каждый следующий президент не создает условия для развития бизнеса, а тупо пытается отжать сладкие куски. Янукович со своей бандой отжал Аэросвит, потом соснул и слился. Порошенко со своей бандой не постеснялся и отжал Приват, тоже качественно соснул и слился. Пока эти мальчики думали что все могут, Беня кушал их на завтрак.
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19.05.2020 12:22 Відповісти
Убытки разные бывают. Чтоб понять надо разбираться. К примеру, если осуществляются инвестиции в средства производства, то по итогам года будут убытки.
Так что по разному может быть.
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18.05.2020 18:26 Відповісти
Инвестиции в Бенины предприятия?
Ну ты блин и СКАЗОЧНИК!
Максимальные туда "инвестиции" - новые тряпки с ведрами уборщицам иби со старыми совецких времён, они уже отказываются работать.
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18.05.2020 20:34 Відповісти
вы видать там работали, знаете что и как убирается, диванный топ менеджмент.....
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19.05.2020 09:54 Відповісти
по учету, инвестиции осуществляются либо за счет прибыли, либо за счет заемных средств. По разному бывает только у зелебобиков
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19.05.2020 06:36 Відповісти
это в нормальных странах, где каждый собственник действительно является собственником и может проводить финансовое планирование на годы вперед. У нас каждая шваль, которая становится президентами, срет на это право, поэтому и вкладывать в эту страну никто ничего не собирается
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19.05.2020 12:25 Відповісти
Украинцы выбоали Беню Президентом(его аватара-Зеенского). Украинцев все устраивает. А Беня давно говорил что ничего нет плохого в том чтобы Украина стала убыточной и обьявила дефолт
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18.05.2020 22:59 Відповісти
Коломойша безприделит по полной.
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18.05.2020 23:18 Відповісти
просто он красавчик
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19.05.2020 12:26 Відповісти
Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2018 году сократила чистый убыток в 7 раз -https://biz.censor.net/n3156309, по сравнению с результатом 2017 года (2,28 млрд грн убытка).Источник: https://biz.censor.net/n3196216

А почему не написать заголовок что она сократила убыток, и вообще где 18 год а где 20
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19.05.2020 09:48 Відповісти
не обращайте внимания. Цензор Бутусова. Бутусов - марионетка соевого упыря. Беня в обиде на пороха. Вот вам и связь. Здесь каждый день будет несколько статей про то, какой Коломойский бармалей. Такова она судьба куклы с рукой в жопе
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19.05.2020 12:28 Відповісти
Вам бы только зубы скалить.Давайте все,кому небезразличен зеленый цвет,скинемся всем миром,кто сколько сможет Игоьвалерьевичу.А то ведь бедный отощал,даже щетина на поросячьем рыле лице плохо расти стала.
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19.05.2020 14:34 Відповісти
Подайте Приватбанк бедному еврею!!!
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19.05.2020 14:46 Відповісти

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