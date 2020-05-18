"Укртатнафта" Коломойского показала 330 миллионов убытка

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году увеличило чистый доход на 4% (на 1,5 млрд грн), до 37,33 млрд грн.

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, обнародованная в тендерной документации по закупке дизельного топлива Министерством обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Чистый убыток по итогу года составил 326 млн грн. По сравнению с 2018 годом он сократился на 7%.

Отчет о финансовых результатах по итогу 2019 года на сайте ПАО и в системе Нацкомиссии по ценным бумагам не обнародован. Напомним, отчет за 2018 год был опубликован только в октябре прошлого года. Задержка с публикацией тогда объяснялась переговорами с кредиторами.

В 2019 году объем поставки нефти на Кременчугский НПЗ составил 2,32 млн тонн, что на 6,1% (на 132 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2018 году сократила чистый убыток в 7 раз – до 321 млн грн, по сравнению с результатом 2017 года (2,28 млрд грн убытка).

Компания "Укртатнафта" была создана на базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году.

До 2007 года 18,3% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, аффилированным с ОАО "Татнефть". Еще 28,8% акций владело министерство имущества Татарстана. Непосредственно "Татнефть" принадлежало 8,6% акций. Однако в результате судебных разбирательств эмиссия акций, выпущенных под татарстанских акционеров НПЗ была отменена, а новый выпуск акций был раскуплен структурами группы "Приват" и Александра Ярославского. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват".

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.