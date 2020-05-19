Энергопоставщик YASNO обучит клиентов самостоятельно выполнять энергоаудит

Поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности YASNO за три года обучил более 200 представителей ОСМД, работников промышленных предприятий, бюджетных и общественных организаций основам энергоэффективности, энергоменеджмента и энергоаудита по собственной программе.

Об этом рассказал менеджер департамента по управлению проектами энергосервисной компании YASNO Efficiency Сергей Свистюк на Всеукраинском онлайн-марафоне "Первая неделя энергоэффективности и энергосбережения 2020", сообщает БизнесЦензор. На мероприятии освещаются вопросы государственной политики и мировых тенденций в различных сферах экономики и жилом секторе.

"Прежде всего мы обучили персонал электростанций, угольных, машиностроительных предприятий внедрять систему энергоэффективности по международным стандартам. Затем к обучению присоединился персонал бюджетных организаций, коммерческих компаний и члены ОСМД. Например, среди коммерческого сектора у нас прошли обучение менеджеры "Макдональдса", ТРЦ на Оболони, руководители элеватора и т.д", - рассказал в своем выступлении Свистюк.

Тренинг от YASNO состоит из трех частей - теоретической, практической и зачетной - когда слушатель самостоятельно, но при консультационной поддержке профессионального аудитора выполняет обследование своего объекта, оформляет в презентацию и защищает ее перед группой.

"Кроме теоретической базы знаний и ознакомления с типичными техническими решениями термомодернизации, мы предоставляли возможность слушателям самостоятельно сделать энергоаудит своего здания. Для этого предоставлялась программа, которая позволяет составить энергетический баланс здания по отоплению и горячему водоснабжению, которые являются основными составляющими при оплате коммунальных услуг клиентов. Выполнение домашнего задания длилось 2 недели, после чего все обсуждали свои отчеты. Это было самым "живым" общением за все время тренинга", - добавил Свистюк.

В дальнейших планах YASNO - обновление программы обучения с актуализированными кейсами 80-ти реальных энергосервисных проектов в промышленности и бюджетной сфере, и проведение тренингов в регионах для общественных организаций, компаний, других клиентов.

YASNO - поставщик электрической энергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии затрат на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки в доме или в офисе и получать дополнительный доход.