Нацбанк выпустит сувенирную банкноту номиналом 1000 гривен из чистого серебра. ФОТО
Национальный банк Украины 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.
Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, ее масса составляет 124,4 г, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Размеры банкноты: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – всего 300 штук.
На сувенирной банкноте также находится голограмма, портрет Владимира Вернадского (1863-1945) на лицевой стороне и здание Президиума Национальной академии наук Украины – на обратной.
Банкнота из серебра изготовлена на Банкнотно-монетном дворе Национального банка.
"Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов будет сообщено дополнительно", – отмечается в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль