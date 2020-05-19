Польская LOT возобновляет полеты с 1 июня

Польская государственная авиакомпания LOT объявила о возобновлении с 1 июня около 30 рейсов в день в обе стороны между семью аэропортами.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

На первом этапе авиакомпания будет обслуживать только внутренние маршруты для помощи в запуске местного бизнеса и туристической отрасли.

LOT будет выполнять до трех полетов в день на линии Варшава-Гданьск, до двух в день из Варшавы в Краков, Жешув, Щецин, Вроцлав и Зелёну-Гуру, до одного в день - из Кракова в Гданьск.

На данные рейсы авиакомпания ввела специальную цену - от 99 злотых (22 евро) в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

Пассажирам с купленными билетами, рейсы которых должны были выполняться с 15 марта по 15 июня и были отменены, авиакомпания предложила бесплатное перебронирование при сохранении маршрута. В качестве бонуса клиенты получают купон, дающий скидку 30% от тарифа на бронирование нового авиабилета.

Если пассажир хочет поменять маршрут, он это может сделать без оплаты штрафа за изменение, однако необходимо будет доплатить разницу в тарифах. Из получившейся разницы авиакомпания вычтет 200 злотых.

В дальнейшем LOT намерен каждые 2 недели информировать об изменении своей маршрутной сети. Авиакомпания рассчитывает расширить число внутренних рейсов и запустить полёты в те страны Европы, где это будет позволять эпидемиологическая ситуация.