Украина и Грузия могут возобновить регулярные авиарейсы с июля, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о готовности Грузии открыть границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля 2020 года

Об этом Криклий написал в своем Telegram по итогам видеоразговора с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, передает БизнесЦензор.

"Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля. Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", - написал Криклий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения, в том числе международного, в июне.