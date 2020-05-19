Коронавирус спровоцирует длительную глобальную рецессию, – Всемирный экономический форум

Риск-менеджеры ожидают затяжной глобальной рецессии в результате пандемии коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума, опубликованном 19 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Две трети из 347 участников опроса поставили долговременное сокращение мировой экономики на вершину списка опасений на ближайшие 18 месяцев.

Половина респондентов ожидала банкротств и консолидации отраслей, неспособности отраслей восстановиться и высокого уровня безработицы, особенно среди молодежи.

"Этот кризис оказал разрушительное воздействие на жизнь людей и их средства к существованию. Он вызвал экономический кризис с далеко идущими последствиями и выявил недостатки прошлого", - сказала управляющая директор Всемирного экономического форума Саадия Захиди.

В докладе говорится, что существует риск отказа от экологических целей в результате пандемии, но правительства должны попытаться добиться "зеленого восстановления".

"Теперь у нас есть уникальная возможность использовать этот кризис для того, чтобы сделать все по-другому и построить лучшую экономику, которая была бы более устойчивой, сильной и инклюзивной", - сказала Захиди.

Доклад был составлен Консультативным советом по глобальным рискам Всемирного экономического форума совместно с Marsh & McLennan Companies Inc и Zurich Insurance Group.

Риск-менеджеры были опрошены в период с 1 по 13 апреля.