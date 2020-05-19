"Черниговгаз" получил 40 миллионов убытка за три месяца

АО "Черниговгаз" за первые три месяца 2020 года получило 40 млн грн убыток.

Как сообщает пресс-служба компании, негативный финансовый результат обусловлен утверждением НКРЭКУ убыточного тарифа на первое полугодие – он покрывает лишь 82% себестоимости услуги по доставке газа, передает БизнесЦензор.

"Из-за убытков "Черниговгаз" не может в полной мере профинансировать запланированные ремонтные работы по инвестиционной программе, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапное приведение тарифа на доставку газа к экономически обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года.

"Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 года, все еще является убыточным для компании", – констатирует "Черниговгаз".

В итоге в условиях тарифного дефицита все полученные от платы за доставку газа средства компания должна направлять на приоритетные направления – в частности, работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Кроме того, осложняет ситуацию несвоевременная оплата доставки газа потребителями – долг достиг 16 млн грн.

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"Несмотря на все, "Черниговгаз" работает сейчас в усиленном режиме, ведь наша первоочередная задача, особенно в режиме карантина – безаварийность и бесперебойность газоснабжения. За 2 месяца карантина наши аварийные бригады выезжали на вызовы более полутора тысяч раз. Мы в первую очередь направляем средства на осуществление аварийных и неотложных ремонтно-восстановительных работ, между тем большинство плановых работ находятся в режиме простоя и ожидания из-за недостатка финансирования", – рассказал технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

В компании ожидают, что начало действия экономически обоснованного тарифа с 1 июля 2020 года при сохранении низких рыночных цен на газ позволит до конца года вывести предприятие максимально близко к точке безубыточности.

Напомним, "Черниговгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Черниговской области.

"Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2041 промышленных и коммунальных объектов. В 2019 году предприятие доставило 481,8 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 13,8 тыс. км.