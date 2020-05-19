Банки возобновили активную выдачу "теплых кредитов", – Госэнергоэффективности
С начала действия программы "теплых кредитов" в 2020 году ей уже успели воспользоваться 370 ОСМД, привлекая более 110 млн грн кредитов на меры по энергоэффективности.
Об этом собщает пресс-служба Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.
В частности, на прошлой неделе банки выдали около 80 млн грн "теплых кредитов", что больше, чем на позапрошлой неделе и даже за все апрель.
Так, за неделю банки предоставили:
- больше 50 млн грн – семьям на энергосберегающие меры в частных домах;
- более 28 млн грн – для ОСМД на утепление многоэтажек;
- 730 тыс. грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.
По данным ведомства, средняя годовая экономия потребления тепла для ОСМД составляет 20%, газа – 10%, а электроэнергии – 9%.
"В то же время есть многочисленные примеры ОСМД, которые после комплексной термомодернизации уменьшили расходы на отопление на 40-50% и более", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, на конец мая 2019 года более 63 тыс. семей уже получили в банках почти 700 млн грн "теплых кредитов".
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