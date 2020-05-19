Банки возобновили активную выдачу "теплых кредитов", – Госэнергоэффективности

С начала действия программы "теплых кредитов" в 2020 году ей уже успели воспользоваться 370 ОСМД, привлекая более 110 млн грн кредитов на меры по энергоэффективности.

Об этом собщает пресс-служба Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

В частности, на прошлой неделе банки выдали около 80 млн грн "теплых кредитов", что больше, чем на позапрошлой неделе и даже за все апрель.

Так, за неделю банки предоставили:

больше 50 млн грн – семьям на энергосберегающие меры в частных домах;

более 28 млн грн – для ОСМД на утепление многоэтажек;

730 тыс. грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

По данным ведомства, средняя годовая экономия потребления тепла для ОСМД составляет 20%, газа – 10%, а электроэнергии – 9%.

"В то же время есть многочисленные примеры ОСМД, которые после комплексной термомодернизации уменьшили расходы на отопление на 40-50% и более", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на конец мая 2019 года более 63 тыс. семей уже получили в банках почти 700 млн грн "теплых кредитов".