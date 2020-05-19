"Укрзализныця" взяла на работу бывшего топ-менеджера "Нафтогаза"
АО "Укрзализныця" назначила директором по управлению персоналом и социальной политикой Ивана Синякова, который до января 2019 года занимал должность директора HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.
"Перед нами стоит много задач и вызовов, требующих скорейшего решения для повышения эффективности работы всей "Укрзализныци". HR-направление одно из самых важных, ведь профессиональное управление кадровыми ресурсами будет способствовать развитию компании и утверждению железной дороги, как крупнейшего работодателя страны", – прокомментировал назначение и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.
Согласно приведенной биографической справке, с 2004 по 2007, а также в 2012-2014 годах Синяков работал заместителем генерального директора групп компаний "Континиум", в 2007-2012 годах занимал руководящие должности в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и в 1998-2003 годах – ЧАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".
В 2006 году он прошел программу PMD по специальности "Менеджмент организаций" в Международном институте менеджмента, а в 2018 году получил степень МВА делового администрирования в Киевской школе экономики. Прошел ряд специализированных программ по управлению персоналом, лидерства, управления изменениями, стратегического и процессного менеджмента, управления и контроля за рисками в Великобритании, Германии, Бельгии, Люксембурге и др.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/HR_4523 HR-департамента. . Занятно,что HR- это "двойная звезда, которая находится в созвездии Центавр на расстоянии около 30 световых лет от Земли"( Вики). Т.е. вновь назначенные "кадры"-говорящие головы,полезные идиоты(кому как нравится) видимо будут находиться на расстоянии 30 световых лет от интересов "Укрзализницы",стратегии ее развития,клянчить на корачках деньги у "инвесторов",чтобы вложит(распилить) их на 50 млн."аудиты",себя любимых ,вместо того,чтобы вложить их в развитие инфраструктуры за счет собственных мощностей,испытывающих острую нехватку денежных средств и способных в короткое время обеспечить жел.дор. современными электровозами,тепловозами,поездами на магнитной подушке"маглев",прототипы которыхТП-01 были созданы и опробованы еще в 1979г "тупыми совками", но благодаря "эффективным частным собственникам" - "менеджерам-реформаторам HR" а на деле рукозадым прохвостам(по итогам развития отрасли) с "наблюдательными советами" во главе,крышующими всю эту мишпуху мы "маем то что маем". А та же Германия ,Франция,Япония,Китай используя наработки и прототипы наших ученых и производственников рванули вперед и строят разработанные нами поезда на EDC(электродинамической подвеске),EMS(электромагнитной подвеске) и постоянных магнитах. А мы кормим рукозадых опилкоголовых Шариковых ,которые 30 лет делят ими не созданное,разбазаривают за копейки "непрофильные активы" железной дороги и назначают "менеджеров по инвестициям"-которые стоя на корачках выпрашивают "баксы,евро,иены" у той же Германии,Франции,Японии,Китая,хотя под боком (в Днепре,Луганске,Кременчуге и пр.)имеются мощности и кадры способные произвести все что надо с местной ремонтной базой и рабочими местами. Вот такие наши "реформаторы" на деле.Хотелось бы ошибиться в прогнозах,но поживем,увидим. Всем добра.