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Система закупок ProZorro отключит 5 площадок

Система закупок ProZorro отключит 5 площадок

Система закупок ProZorro отключит пять электронных площадок из-за отсутствия аттестата Комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Об этом сообщается на сайте ProZorro, передает БизнесЦензор.

"По решению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пять электронных площадок будут отключены от электронной системы закупок ProZorro. Основание такого решение - отсутствие аттестата соответствия КСЗИ у площадок", – сказано в сообщении.

Площадки должны были быть подключены к системе до 15 февраля 2020 года, однако не все выполнили это условие.

В итоге, по решению Минэкономики, будут отклдючены площадки "25/8.АУКЦІОН", "UBiz", "АКЦЕПТ", "Tenders Allbiz", "OPEN TENDER".

"Госзаказчики, которые работали в электронной системе закупок через площадки, которые будут отключены, смогут перенести свои закупочные процедуры/соглашения на любую другую площадку при помощи токена - ключа для переноса", – указано в сообщении.

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аукціон (1338) Prozorro (1743) закупівлі (2603)


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