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Украина и Болгария договорились об активизации двустороннего сотрудничества

Украина и Болгария договорились об активизации двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр по вопросам судебной реформы, министр иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

Стороны обсудили меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса. Кулеба поблагодарил Захариеву за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков.

Основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинского-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты.

Автор: 

Болгарія (250) співпраця (642)


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