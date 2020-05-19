Украина и Болгария договорились об активизации двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр по вопросам судебной реформы, министр иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

Стороны обсудили меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса. Кулеба поблагодарил Захариеву за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков.

Основное внимание собеседники уделили актуальным вопросам развития украинского-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты.