"Энергоатом" рассчитывает на завершение работ по строительству ЦХОЯТ к концу сентября

Все строительно-монтажные работы на площадке строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) должны быть завершены до конца сентября 2020 года.

Такую задачу временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин поставил перед подразделениями "Энергоатома" и подрядными организациями, занятыми на строительстве, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

С целью ускорения темпов работ на площадке ЦХОЯТ внедрена система постоянного контроля монтажа оборудования и важных систем Централизованного хранилища со стороны эксплуатирующей организации. Введение ЦХОЯТ в эксплуатацию позволит сэкономить до $100 млн в течение года, а затем $140 млн ежегодно, которые сейчас Компания платит за вывоз ОЯТ в Россию.

В ходе выездного совещания по строительству ЦХОЯТ отмечена высокая строительная готовность объекта. В то же время отмечена недопустимость дальнейшего промедления с восстановлением работоспособности железнодорожного пути на участке "Вильча-Янов", который должен использоваться для транспортировки отработавшего ядерного топлива с трех украинских АЭС на хранение в ЦХОЯТ.

Железнодорожный путь "Вильча-Янов" находится в управлении "Укрзализныци", линия не эксплуатировалась несколько десятилетий и находится в полуразрушенном состоянии. Согласно правительственным решениям для разрешения вопроса была разработана дорожная карта действий и работ по восстановлению железнодорожного участка "Вильча-Янов". Однако сроки выполнения дорожной карты пока не соблюдаются из-за отсутствия финансирования работ по вырубке деревьев, кустов и кустарников на самой колее и прилегающей к ней территории, которые должно выполнить ГСП "Северная Пуща", находящееся в подчинении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Во время выездного совещания также подчеркнута необходимость скорейшего устранения несоответствий, выявленных по результатам проверки состояния рельсового полотна подъездного железнодорожного пути к ЦХОЯТ. Все работы по устранению недостатков на подъездном пути ведутся за счет ЧАО "Укрэнергомонтаж", как гарантийные обязательства по контракту.

Сейчас генеральный подрядчик - "Укрбудмонтаж" - возобновляет темпы работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которые были замедлены в связи с жесткими противоэпидемическими мерами и пожарами в Зоне отчуждения в апреле текущего года. С целью завершения строительства, проведения испытаний систем и оборудования и введения Централизованного хранилища в эксплуатацию на площадке ЦХОЯТ постепенно наращивается количество работников, занятых в работах по обустройству уже возведенных зданий и монтажа оборудования.

По состоянию на 15 мая 2020 года по проекту уже получено 3337 единиц общетехнического оборудования. На площадке строительства завершен монтаж основного мостового крана Meloni грузоподъемностью 185/20 тонн. Ведутся подготовительные работы по проведению его испытаний. На площадке хранения контейнеров завершены работы по обустройству 110 железобетонных фундаментов, бетонирование водоприемных каналов и колодцев дождевых стоков, также оснащено дорожное покрытие между плитами.

В здании технического обслуживания с составом для многофункциональных контейнеров смонтирован мостовой кран грузоподъемностью 50/5 тонн и выполнены почти все электромонтажные работы.

Капитальное строительство всех административных зданий Централизованного хранилища завершено полностью, продолжаются внутренние и внешние отделочные работы и прокладка внутренних технических коммуникаций. В здании гаража смонтирован подвесной электрический кран грузоподъемностью 5 тонн, продолжается выполнение электромонтажных работ.

Выполнено обустройство насосной станции противопожарного водоснабжения.

Как сообщалось, параллельно с работами на площадке ЦХОЯТ на трех атомных электростанциях Украины - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой - продолжается реализация ряда подготовительных работ по транспортировке отработавшего топлива в Централизованное хранилище ОЯТ. Так, на РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС уже проведены испытания оборудования американской компании Holtec International, по технологии которой ведется строительство ЦХОЯТ.

Также завершены полигонные испытания специального железнодорожного подвижного состава для перевозки контейнеров HI-STАR (с МЦК с ОЯТ) и HI-TRAC с целью сертификации.

Из-за отсутствия собственного Централизованного хранилища ОЯТ, Украина вынуждена каждый год тратить до $200 млн на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территорию России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенной в Зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года.

Генеральный подрядчик по строительству - ООО "СК Укрбудмонтаж". Срок ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса запланирован на 2020 год. ЦХОЯТ станет автономной ядерной установкой, которая обеспечит длительное хранение (100 лет) ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС. Для хранения ОЯТ будет использоваться технология поверхностного "сухого" хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, что обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработавших топливных сборок.